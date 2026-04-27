"40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeliyiz"

27 Nisan 2026, Pazartesi 09:19
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti.

İranlı Bakan, bu şehirde ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ve Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi.

İlk olarak Rusya'da yapacağı temaslara değinen Erakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti.

Erakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Erakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi.

İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Erakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Erakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.

AA

    Sumud Filosu "2026 Bahar Misyonu" İtalya'dan yola çıktı

    Dünya 230 voltta buluşabilir

    Mali Savunma Bakanı, silahlı grupların saldırılarında öldü

    "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeliyiz"

    Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

    Trump: İran, ABD'yi havaya uçurup, İsrail'i dakikalar içinde yok edebilirdi

    İsrail’e protesto

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın

    Fenerbahçe, zirve yarışından tamamen koptu

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz

    Cenazede ayrımcılığa tepki

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor

    Acı itiraf

    Babacan: Simit hesabıyla geldiler, simit hesabıyla gidecekler
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği tespit edildi

    19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

