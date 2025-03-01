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1 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor

01 Mart 2025, Cumartesi 14:37
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşadıkları tartışmaya ilişkin, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Zelenskiy, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.

Zelenskiy, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenskiy, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.

"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.

Trump'ı Ukrayna'nın tarafında görmek istediğini belirtti

Zelenskiy, Trump'ın Putin'e yakın olduğu konusundaki eleştirilerle ilgili Trump'ın bir arabulucu olmak istediğini ancak onu kendi taraflarında görmeyi istediklerini ifade etti.

Zelenskiy, "Bence bunu bugün çok açık bir şekilde konuştuk. Başkan Trump bu konuda ortada olmak istediğini, değilse onları (Rusları) masaya getiremeyeceğini söyledi. Gerçekten, çok dürüst olmak istiyorum, onun bizim tarafımızda daha fazla olmasını istiyorum." dedi.

Beyaz Saray'a geri dönme fırsatı olsaydı bunu yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz cevap veren Zelenskiy, "Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD'deyim ve Başkan Trump'ı ziyaret ettim." demekle yetindi.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda tüm ülkelerin aynı düşünmediğini belirttiği konuşmasını, "Tamam. NATO olmayacaksa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna'da bir NATO kuralım. Benim pozisyonum bu." dedi.

Yardım paraları ve Ukrayna'nın kayıpları hakkında düzeltme yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'den iddia edildiği gibi 3 yılda 183 değil 100 milyar dolar aldıklarını ve bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirterek, bu konuda hesap vermeye çok açık olduklarını söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın neredeyse yok olduğu, askerlerinin kaçtığı, kahraman olmadıkları, milyonlarca sivili kaybettiği ve başkanının diktatör olduğu" söylemlerine karşı verdiği tepkinin şahsıyla değil ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğu ön kabulü çerçevesiyle ilişkilendirilmesi gereğine değindi.

Ayrıca, "Milyonlarca kayıplarının olmadığını, Münih konferansı sürecinde yaptığı görüşmelerde bu ifadenin düzeltilmesini istediğini" kaydeden Zelenskiy, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını yineledi.

Zelenskiy, "Ancak güvenlik garantilerindeki hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını ve sonraki adımların ne olacağını anlamak istedik." diye konuştu.

AA

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