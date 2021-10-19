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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

'Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini aştı'

19 Ekim 2021, Salı 17:25
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana çatışmalarda ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının 10 bini aştığını bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki insani krizde gelinen son durumu değerlendirdi.

Ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde yaptığı gözlemlerde çok sayıda çocuğun zor durumda olduğuna şahitlik ettiğini belirten Elder, "Gittiğim bölgelerde çocuk doktorları, öğretmenler ve hemşirelerle görüştüm. Bana anlattıkları hikayeler, ülkenin tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu yansıtıyordu." dedi.

Elder, Yemen'deki insani krize sebep olan unsurların, "şiddetli çatışmalar", "ekonomik çöküntü", "sağlık, beslenme, su, temizlik, güvenlik ve eğitim gibi sistemlerin mahvoluşu" ve "yetersiz kalan BM yardımları" olduğunu vurguladı.

5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç

Yemen'deki son duruma ilişkin istatistiklere değinen Elder, "Her 5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç durumda ve bu rakam 11 milyondan fazla çocuğa tekabül ediyor. 400 bin çocuk, aşırı yetersiz beslenme altında. 2 milyondan fazla çocuk eğitim alamıyor ve 4 milyon çocuğun okuldan ayrılma riski var. Öğretmenlerin üçte ikisi, yani 170 bin kişi son 4 yıldır düzenli maaş alamıyor. 1,7 milyon çocuk, çatışmalardan ötürü yerinden edildi.

Aralarında 8,5 milyon çocuğun olduğu 15 milyon sivil, içme suyu, temizlik ve hijyen gibi imkanlara ulaşamıyor." ifadesini kullandı.Elder, UNICEF'in yardımlarının Yemen'deki insani krizi belirli ölçülerde yatıştırdığına dikkati çekti ve "Daha fazla uluslararası yardım yapılmazsa, bu insani krizin yükünü çeken daha çok çocuk hayatını kaybedecek." dedi.

Şimdiye kadar ölen ve yaralanan çocuk sayısıyla Yemen'in "utanılası bir dönüm noktasına" girdiğini vurgulayan Elder, "İç savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana öldürülen veya sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti. Bu rakam, günde 4 çocuğa tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Elder, Yemen'deki çocukların gıda eksikliğinden değil, çatışmaların devam etmesi nedeniyle aç kaldığının altını çizdi.

Yemen'in, dünyada çocuk olunabilecek en zor ülke olduğunu belirten Elder, mevcut durumun daha kötüye gittiğini vurguladı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Yemen, çocuk
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