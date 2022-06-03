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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Yemen'deki ateşkes ihlallere rağmen devam ediyor

03 Haziran 2022, Cuma 13:49
Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, BM gözetiminde 2 Nisan'da yürürlüğe giren 2 aylık ateşkes, sürenin dolmasına saatler kala dün 2 ay daha uzatıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini" duyurmasıyla başlayan ateşkes, 2016'dan bu yana bir "ilk" olma özelliği taşıyor.

İhlallere rağmen devam eden ateşkesin sona ermesine saatler kala BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Mayıs'ta Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek "ateşkesin uzatılması" çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de dün "Yemen'deki çatışmanın taraflarının, 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine saatler kala 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini" duyurdu.

Ateşkes defalarca ihlal edildi

Ateşkes, gözlemcilere göre ülkedeki çatışmaları önemli ölçüde azaltsa da Yemen hükümeti ve Husiler, yürürlüğe girmesinden bu yana birbirlerini defalarca ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Yemen ordusu, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Husi milislerinin, yürürlüğe girmesinden bu yana keskin nişancılar, yoğun şekilde askeri takviye güç gönderilmesi ve bomba yüklü insansız hava araçlarıyla ordu mevzilerinin hedef alınması gibi eylemlerle ateşkesi 4 bin 200'den fazla kez ihlal ettiğini" duyurdu.

Bunun üzerine Husiler de bir açıklama yaparak hükümet güçlerini "birkaç cephede 7 binden fazla ihlalde bulunmakla" suçladı.

Ülkede 2 Nisan'da başlayan ateşkes süresince, çıkan çatışmalarda çok sayıda Yemen askeri ve Husi milis hayatını kaybetti veya yaralandı. Ancak buna ilişkin henüz resmi bir veri bulunmuyor.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Husilerin ateşkes süresince aralarında çocukların da bulunduğu 70'den fazla kişiyi öldürdüğünü söyledi.

AA

Etiketler: Yemen, ateşkes, ihlal
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