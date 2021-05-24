Yemen’i savaştan sonra korona da vurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

Independent’deki habere göre UNICEF’in Yemen ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, savaş, kitlesel göçler, işsizlik ve kıtlığın yaşandığı ülkede, Kovid-19’a yakalananların dörtte birinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu rakamın, ölüm sayıları bakımından dünya ortalamasının beş katına tekabül ettiği bildirildi. UNICEF, virüs vakalarının çoğunun teşhis edilmediği ve toplumda gizlice yayıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

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