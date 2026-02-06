Güç, hukukun yerini almamalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, La Repubblica gazetesine konuştu.

Verdiği demeçte barışın korunabileceği ve istikrarlı bir dünya isteniyorsa ortak değerlerin üstün geldiği, işbirliğine dayalı çok kutupluluğun desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Güç, hukukun gücünün yerini aldığında sonuçlar son derece istikrarsızlaştırıcı olur. Cezasızlık; çatışmaları artırıyor, güvensizliği derinleştiriyor, bozucu unsurların gerilimlerden yararlanmasına ve sorumsuzca hareket etmesine imkan tanıyor.” dedi.

Yetki BM’de, çözüm hukukta

Gazze’deki ateşkesin devam etmesi ve ikinci aşamaya kararlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, “Bu, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, silâhlı grupların dağıtılması ve iki devletli çözüm de dahil olmak üzere güvenilir bir siyasî ufuk için şartların sağlanması anlamına geliyor. Görev tanımlarının net olması önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, “Uluslararası barış ve güvenliğin sorumluluğu BM’ye ve onun içinde Güvenlik Konseyi’ne aittir. Yalnızca Güvenlik Konseyi, BM Şartı tarafından kendisine verilen yetkiyle tüm üye devletler adına hareket edebilir, bağlayıcı kararlar alabilir ve uluslararası hukuk çerçevesinde güç kullanımına izin verebilir. Başka hiçbir organ ya da girişim onun yerini alamaz.” dedi.