Yeni koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 259’a çıktı

Çin’de ülke genelinde etkisini arttıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddî olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.

Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu. Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdarî Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi. Ayrıca, NHC koronavirüs salgını dolayısıyla son 24 saatte 46 kişinin öldüğü, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vak’asının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Vefat vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 vefat yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı. Durdurulamıyor: Yeni tip koronavirüs 25'ten fazla ülke ve bölgeye sıçradı! Virüsün ekonomik bedeli de ağır olacak Sorularla Koronavirüs: Nedir? Nasıl yayılıyor? Kimler risk altında? 'Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir' AA

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