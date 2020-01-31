Virüsün ekonomik bedeli de ağır olacak

Ekonomistler corona virüsünün yayılma hızı ve tedarik zincirlerinin gittikçe birbirine daha bağımlı hale gelmesi göz önünde bulundurulduğunda küresel ekonomiye etkisinin büyük olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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Corona Virüsü sebebiyle uluslar arası şirketler Çin’deki faaliyetlerini durdurdu, havayolları Çin seferlerini teker teker askıya alıyor.

Uluslararası toplum virüsün yayılmasını yavaşlatmaya ya da durdurmaya çalışırken, virüsün ekonomik etkisinin Çin’in sınırları ötesine de geçeceği uyarısı yapılıyor. Otomotiv devleri Toyota ve Ford en az 9 Şubat’a kadar Çin’deki fabrikalarında üretimi durdurdu. Starbucks yaklaşık 2 bin şubesini kapattı, tarımsal ürün şirketi Cargill çalışanlarına evden çıkmamaları talimatı verdi. Apple gibi tedarik zinciri Çin’e dayanan şirketler de iş akışında ve üretimde muhtemel aksaklıklara hazırlanıyor. Ekonomistler ve kamu sağlığı uzmanları virüsün yayılma hızı ve tedarik zincirlerinin gittikçe birbirine daha bağımlı hale gelmesi göz önünde bulundurulduğunda küresel ekonomiye etkisinin ciddî boyutlarda olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. 2002-2003 yıllarında görülen SARS salgını bir sonraki yıl Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nda yaklaşık yüzde 1 oranında, küresel ekonomideki büyümede de yaklaşık yüzde 0,3 oranında düşüşe yol açmıştı.

Ülkeler Asya’daki imalat merkezlerine bağımlı

Çin ekonomik olarak büyürken, Asya’nın geri kalan ülkeleri de büyüdü. Asya ülkelerinin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının 2020 yılında dünyadaki bütün bölgeler arasında en yüksek orana sahip olması ve bunun da küresel büyümenin yüzde 60’ına karşılık gelmesi bekleniyor. Şirketler Çin ve Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelerdeki imalat merkezlerine son dönemde daha bağımlı hale gelmiş durumda.

Bu da virüsün kontrol altına alınamaması ve Çin’in sınırlarının dışına yayılması halinde, bunun küresel ekonomiye vereceği zararın daha önceki salgınların yol açtığı zarardan çok daha ciddî olabileceği belirtiliyor.

Koronavirüse karşı “mesafeli seyahat” uyarısı

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hacıosman, “Koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle yurt dışına seyahat edenler çok dikkatli olmalı. Kişilerle iletişim kurarken araya bir metre kadar mesafe koymakta fayda var” dedi.

Uçak Ankara’dan havalandı

Uçak, salgının yaşandığı Vuhan’da yaşayan ve Türkiye’ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da hazırlanan bir hastanedeki karantina odasına alınacak.