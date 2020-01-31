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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

'Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir'

31 Ocak 2020, Cuma 19:35
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), ülkede yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin, tekrar virüse yakalanabileceği uyarısında bulundu.

Sorularla Koronavirüs: Nedir? Nasıl yayılıyor? Kimler risk altında?

NHC tarafından Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, komisyon uzmanlarından Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, ülkede yeni tip koronavirüsten etkilenerek daha sonra hastanelerde iyileşen kişilere sağlıklarını korumaları uyarısında bulundu.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğine dikkati çeken Can, ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

AA

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