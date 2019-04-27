Yeni Zelanda'da güvenlik nedeniyle toplu iftarlar yapılmayacak

Ülkedeki camilerde daha önceden planlanan toplu iftar programları iptal edildi.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu (FİANZ) Başkanı Mustafa Faruk, Ramazan ayında cemaatin güvende olmasını sağlamak için camilerde alacakları tedbirler kapsamında toplu iftar programlarının iptal edildiğini açıkladı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde güvenliğin sağlanması için uygulanacak tedbirlerin yanı sıra ek tedbirler konusunda polisin desteğini de aldıklarını belirten Mustafa Faruk, Yeni Zelanda polisine bu destek için teşekkür etti.

Faruk, "Yeni Zelanda ordusunda görev yapan ve ülke genelindeki camilerimizde kendi güvenliğimizi koordine etmemize yardımcı olacak bir Müslüman atadık." ifadelerini kullandı.

Camilerde toplu iftar olmayacak

Geçmiş yıllarda gerçekleşen bazı uygulamaların bu sene güvenlik nedeniyle yapılmayacağını ifade eden Faruk, ülkenin dört bir yanındaki camilerde daha önceden planlanan toplu iftar programı gibi etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk, farklı inançlardan olan Yeni Zelandalılara İslamiyet’in anlatıldığı Cami Açık Günleri'nin de Haziran ayına ertelendiğini bildirdi.

Yaklaşık 10 camide bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan etkinliği de iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Faruk, "Yeni Zelandalılara teşekkürlerimizi nasıl ifade edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak güvenlik nedeniyle insanları şimdi kendi tesislerimize (camilere) getiremiyoruz." dedi.

Öte yandan kamu güvenliğinin tehlikede olduğu yönünde özel bir tehdit bulunmadığını duyuran güvenlik birimleri, bununla birlikte ‘‘risk bölgeler’’ olarak öne çıkan ülkedeki kiliseler, sinagoglar, camiler ve ana etkinliklerde güvenlik önlemlerinin devam edeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 tarihinde Cuma namazı esnasında yapılan terör saldırasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.