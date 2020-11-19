Yeni Zelanda'da kadın polisler başörtüsü takabilecek

Yeni Zelanda polis teşkilatında yapılan bir değişiklikle kıyafet yönetmeliğine başörtüsü de ilave edildi.

Böylece ülke tarihinde bir ilk olarak, Müslüman kadın memurların başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarına izin verildi.

Çeşitliliğe önem verildiğinin altı çizilen Yeni Zelanda emniyet teşkilatının açıklamasında, "Farklı bakış açılarının ve farklı deneyimlerin bizi (şu anda) yaptığımız işte daha iyi seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda toplumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok önemli." denildi.

Ayrıca teşkilatın açıklamasında, "Hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtarak ve farklı düşünceleri anlayarak sorunları daha iyi çözme ve daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başörtüsü takacak polis memurlarının, faaliyetlerine uygun ve rahatça çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla Massey Üniversitesi tasarım departmanıyla yakın bir çalışma yürütüldüğü de ifade edildi.

Bu yıl 76 öğrencinin eğitimini tamamladığı, Emniyet Bakanı Hon Poto Williams'ın da katıldığı bir törenle Yeni Zelanda Kraliyet Polis Koleji'nden mezun olanlara belgelerinin verildiği belirtildi.

İlk tesettürlü kadın polis memuru Zeyna Ali

Polis teşkilatının açıklamasında, mezun öğrencilerden birinin de Zeyna Ali olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Zeyna Ali'nin artık faaliyetlerine özel olarak tasarlanmış başörtüsü ile devam edeceği kaydedildi.

Medyaya konuşan 30 yaşındaki Zeyna Ali ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emniyet teşkilatına katılmaya karar verdiğini söyledi.

Ülkedeki diğer Müslüman kadınlara çağrıda bulunan Zeyna Ali, topluma hizmet etmek için teşkilata katılmalarını istedi.

Bir çağrı da Yeni Zelanda polisinden geldi. Teşkilat, daha fazla Müslüman kadının emniyette çalışmasını istediklerini bildirdi.

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında yapılan ve 51 kişinin şehit olduğu, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de cenaze törenine başörtüsü ile katılmıştı.

Ayrıca ülkede aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kadın, başörtüsü takarak Müslüman toplumla dayanışma gösterisinde bulunmuştu.