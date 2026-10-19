İstanbul’daki selde can kaybı 6’ya yükseldi

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, dün saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi’nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tesbit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi *** Aramalar acı ile sonuçlandı Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Kadılla Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen araçta bulunan üç kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı. Selde kaybolan diğer iki kişinin ise arama çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk olarak 32 yaşındaki Fatih Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Aralıksız devam eden aramalarda, kayıp diğer kişi Doğan Arslan’ın cansız bedeni ise Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bir bölgede bulundu. Haber Merkezi

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