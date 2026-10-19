İİT’den diyalog ve siyasî çözüm çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları kınayarak bunların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini, İslam’ın mukaddes mekanlarının güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Vild eş-Şeyh Ahmed, saldırıların devletlerin topraklarına saldırmama ilkesi, dayanışma esasları, İslami ve insani değerler, İİT Şartı ve uluslararası hukuk hükümleriyle açıkça çeliştiğini vurguladı. İİT Genel Sekreteri Vild eş-Şeyh Ahmed, “Ülkelerimizin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halklarını korumak ortak sorumluluğumuzdur.” diyerek barış ve istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu. İİT’nin çatışmaların önlenmesi ve çözümündeki rolünü güçlendirmek için çalışacağını belirten Vild eş-Şeyh Ahmed, “Stratejik vizyonum çerçevesinde önleyici diplomasiyi güçlendirmek ve teşkilatın arabuluculuk mekanizmalarını etkinleştirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı. AA

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