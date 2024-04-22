‘Yönetimde ısrarcı değiliz’

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetileceğini belirterek, “Hamas, Gazze’nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir ve Gazze’nin yönetimi konusunda anlaşabiliriz. Bunlar ulusal meselelerdir. Gazze’de, Batı Şeria’da veya her ikisinde de Filistin’in durumunu ne işgalcilerin ne de başkasının düzenlemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Gazze’nin Filistin’in ulusal bir parçası olduğunu söyleyen Heniyye, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayan ulusal uzlaşı hükümetinin, savaştan sonra Gazze’yi de yönetmesini beklediklerine işaret etti. AA

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