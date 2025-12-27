"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

27 Aralık 2025, Cumartesi 16:48
Yunanistan'da ödemesi geciken devlet destekleri ve artan üretim faaliyetleri için ay başından beri yol kapama eylemi yapan çiftçilerin Selanik-Atina yolunu bugün kapatma kararı aldığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, çiftçiler, Selanik-Atina yolundaki Malgara bölgesinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Atina'dan Selanik'e gidiş yolu açık bırakılacak, Selanik'ten Atina'ya dönüş yolunda ise çiftçilerin eylemi nedeniyle yol kapalı olacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

AA

