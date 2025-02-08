Ege Denizi'ndeki depremler devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.00'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde, 8 ayda 2 bin 500'den fazla deprem gözlemlendi Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi. *** Dün de iki deprem olmuştu (7 Şubat 2025) Ege Denizi'nde saat 10.16'da ve saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ege Denizi'nde saat 18.17'de de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.