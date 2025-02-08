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8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Ege Denizi'ndeki depremler devam ediyor

08 Şubat 2025, Cumartesi 13:28
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.00'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde, 8 ayda 2 bin 500'den fazla deprem gözlemlendi

 

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

***

Dün de iki deprem olmuştu (7 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde saat 10.16'da ve saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

 

Ege Denizi'nde saat 18.17'de de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AA

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