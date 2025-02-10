Ege Denizi'nde yine art arda depremler gözlemlendi

Ege Denizi'nde saat 21.53'te 4,6, saat 22.05'te 5,1 ve saat 22.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Santorini diken üstünde

Ege Denizi'ndeki depremler devam ediyor

Ege Denizi'nde, 8 ayda 2 bin 500'den fazla deprem gözlemlendi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. 5,1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. 4,5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde saat 22.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AA

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