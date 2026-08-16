Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda sel

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda şiddetli yağış sellere sebep oldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Mani ilinde şiddetli yağış ve rüzgar hakim oldu.

Şiddetli yağış sonucu seller oluşurken, birçok evi ve dükkanı su bastı.

Caddelerde araçlar sele kapılırken, Karavostasi köyünde otomobillerin denize sürüklendiği belirtildi.

Yarımadadaki Kokkala, Alipa, Karavostasi ve İtilo köyleri hasarın en çok görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Mani Belediye Başkan Yardımcısı Yeorgia Lirofoni, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya yaptığı açıklamada, bölgede çok sayıda evin hasar gördüğünü ve şiddetli yağışın yol ve köprülere de büyük zarar verdiğini aktardı.

Lirofoni, çok sayıda insanın da geceyi geçirmek üzere selden zarar görmeyen komşu bölgelerdeki spor salonlarında misafir edildiğini belirtti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İtilo köyünde otomobilinin içinde bir kadının yıldırım çarpması sonucu yaralandığını ifade etti.

Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreyi geçti

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, Penteli Tepesi'nde rüzgarın hızı saatte 112 kilometreye ulaştı.

Rüzgarın hızı Eğriboz Adası'nın Karistos bölgesinde saatte 107, Tine Adası'nda ise saatte 104 kilometre olarak ölçüldü.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sebebiyle Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği vatandaşları ve yetkilileri yüksek yangın riskine karşı uyardı.

Bugün ülkede Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine, Semadirek ve İskiri adalarında yangın çıkmıştı.