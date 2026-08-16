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16 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?

16 Ağustos 2026, Pazar 00:34
Yüksek öğretimle ilgili bir analiz çalışması yapan Enstitü Sosyal, üniversitelerin 3 yıla indirilmesini yeniden gündeme getirdi. Analizde, eğitim süresinin 1 yıl kısalmasının, aileyi yıllık 100-230 bin lira arası bir yükten kurtaracağı tespiti dikkat çekti.

Enstitü Sosyal’in “Yükseköğretimde Eğitim Süreleri ve Programlar: Dört Yıl Şart mı? Süreden Yetkinliğe Yeni Bir Lisans Eğitimi Modeli” analizinde, üniversite eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesini içeren bir model önerildi.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan ile Enstitü Sosyal Araştırmacısı Zeynep Yalçıntaş’ın kaleme aldıkları analizde, mevcut 4 yıllık tek tip eğitim sisteminin sınırlılıklarına dikkat çekilerek, verimliliğin artırılması, programlardaki mükerrer içeriklerin azaltılması ve öğrencilere çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması amacıyla 3 yıllık bir lisans modeli tavsiye edildi.

ÜNİVERSİTE ÇOĞALDI, ÖĞRENCİ AZALDI

Yükseköğretimde optimizasyon ihtiyacına sebep olan hususların anlatıldığı analizde, “2005 yılında Türkiye’de sadece 77 üniversite varken ve üniversiteye yerleşme oranı yüzde 33 iken, 208 üniversitenin bulunduğu 2025 yılında bu oran yüzde 30’a geriledi. YKS başvurularında ise düşüş eğilimi sürüyor. 2026 yılında başvuru sayısı 2 milyon 425 bin 560 ile son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi” ifadeleri kullanıldı.

AİLENİN YÜKÜ AZALACAK

Üniversite diplomasının sağladığı gelir avantajının azalmasının, özellikle erkek öğrenciler açısından yüksek bir maliyet oluşturduğuna değinilen analizde, “Büyükşehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin aylık temel yaşam maliyeti 10 bin ila 23 bin lira arasında değişiyor. Eğitim süresinin 1 yıl kısalması, bir öğrenci ve ailesini de yıllık 100 bin ila 230 bin lira arasında değişen bir ekonomik yükten kurtaracak” açıklaması yer aldı.

AA

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