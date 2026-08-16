Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer Rabbin cezâyı kıyamet gününe bırakmış ve onlar için muayyen bir ecel takdir etmiş olmasaydı, elbette onlar cezâlarını hemen buluverirdi. Tâhâ Sûresi: 129 HADİS: Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 3026

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