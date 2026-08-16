İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor

Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaate yönelik operasyonlara tepki göstererek, iktidarın muhalif kesimlere yönelik operasyonlarına bir yenisinin eklendiğini söyledi.

“Kamuoyuna yansıtılan gerekçelerden bağımsız olarak, esasında iktidarın “siyasî mıntıka temizliği” yaptığı çok aşikar olan bu operasyonlarda hep aynı yöntemler takip edildiği görülmektedir” diyen Aydın, “Soruşturma devam ederken, operasyon görüntülerinin hemen basına servis edildiğini ve yine bir mekanizmanın bu yapının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için çalışmaya başladığını görüyoruz. Anlaşılan iktidar, her seçim öncesi olduğu gibi suç ve suçlu tanımını yeniden yapmakta; bu doğrultuda yeni bir katalog hazırlamaktadır. Yargı operasyonlarının çerçevesini de şu soru belirlemektedir: Muhalif misin, değil misin? Böyle olmadığı iddia ediliyorsa o halde MASAK, iktidar belediyelerini ve iktidara yakın şirket, STK, vakıf ve dernekleri de incelemeye alsın da görelim; kaç Silivri, kaç Sincan lazım” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Sedat Serdar