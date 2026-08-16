Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir

Yeni Parti Milletvekili Murat Bakan’ın tarikat ve cemaatler aleyhindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Cemaatlerin Türkiye’nin bir gerçeği olduğuna dikkat çekiliyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, tarikat ve cemaatlere ilişkin Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalarla tartışmaya sebep oldu. Bakan, dini cemaatlerin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren “inanç organizasyonları” ve sivil toplum yapıları olduğunu belirtmesine rağmen, bu yapıların devlet denetiminde faaliyet göstermesi seçeneğine dahi karşı çıkarak tamamının kapatılması gerektiğini savundu. Cemaatleri hedef alan sözler, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

“İyisi kötüsü yok” diyerek topyekûn kapatma istedi

Murat Bakan, devlet açısından tehdit oluşturan cemaatlerle diğer dini yapılanmalar arasında ayrım yapılması gerektiği görüşünü kabul etmediğini söyledi. Bakan, “Tarikat ve cemaatler bunlar sivil toplum yapılarıdır. Ya da bu tüm dünyada da vardır. Türkiye’de de vardır. İnanç organizasyonlarıdır. Ancak devletin denetlemesi gerekir. İşte devletin, ulusal güvenliğe tehditse gereğinin yapılması gerekir düşüncesine de katılmıyorum. Kim düşünürse düşünsün. Tarikat ve cemaatlerin kökten kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar denetlenebilir şeyler değil” ifadelerini kullandı. Bakan, dini cemaatlerin faaliyetleri ve devletle ilişkileri bakımından birbirinden ayrılmasına da karşı olduğunu söyledi. Bakan, “Bunun iyisi vardır, kötüsü vardır, devletin yanında olanı vardır, devletin karşısında olanı vardır, buna katılmıyorum” ifadelerini kullandı.

Asıl düşman “cehalet”

Bakan’ın, cemaatler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın tamamının kapatılmasını istemesi sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. Özellikle dini cemaatlerin Türkiye’de uzun yıllardır yürüttüğü dini eğitim, burs, öğrenci barınması, gıda yardımı ve sosyal dayanışma faaliyetlerine dikkat çeken kullanıcılar, Bakan’ın bütün dini yapıları aynı kategoride değerlendirmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Bakan’ın sözlerini “YENİ Parti CHP zihniyetinden beter” ifadeleriyle eleştirirken, bazı yorumlarda ise bir yapının suç teşkil eden faaliyetlerinin soruşturulması ile bütün dini cemaatlerin kapatılmasının birbirinden ayrılması gerektiği savunuldu. Vatandaşlar, vatandaşlar, “Devlet cemaatlerin içine elini sokmasın. Cemaatler insanlara İslami ve ahlaki değerleri öğretiyor. Cehalet önlenirse inanç istismarı iddiaları da ortadan kalkar. Samimi olanlar cehaleti ortadan kaldırmaya çalışsın” dediler.

Haber Merkezi