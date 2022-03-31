Zelenskiy'den Hollanda'ya 'Rusya'yla ticareti durdurun' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda'dan, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulmasını ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılmasını talep etti.

Hollanda Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın petrol ve gaz gelirleriyle savaşı fonladığını ve bu sebeple Hollanda'nın Rusya ile tüm ticaretini durdurmasını istedi. Rusya'nın savaşa devam etmemesi için Avrupa'nın Rus gazı ithalatını sonlandırmasını isteyen Zelenskiy, Hollanda'dan Ukrayna'ya daha fazla silah göndermesi talebinde bulundu.

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