SEÇİM YENİLGİSİNİ HAZMEDEMEYEN TRUMPÇILARIN KONGRE BASKINI GERİ TEPTİ. YARDIMCISI PENCE, TRUMP’IN ÇAĞRISINI REDDETTİ. KONGRE, BİDEN’IN KAZANDIĞINI RESMEN TESCİL ETTİ.

ANAYASA BÖYLE BİR YETKİ VERMİYOR

Kongrede Biden’ın başkanlığının onaylanacağı oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Pence, Trump’ın “Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrısını reddetti: “Bağlılık yemini ettiğim anayasa bana böyle bir yetki vermiyor.”

ŞİDDET KAZANMAZ, ÖZGÜRLÜK KAZANIR

Pence’in “Başkenti kaosa sürükleyenler, siz kazanmadınız. Şiddet asla kazanmaz. Özgürlük kazanır” diye konuştuğu ikinci oturumda Kongre, Biden'ın kazandığını garantileyen 270 delege oyunu resmen tescil etti.

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Zorbalık kaybetti, demokrasi kazandı

SEÇİM MAĞLÛBİYETİNİ KABUL ETMEYEN TRUMP’IN TARAFTARLARI ABD KONGRE BİNASINI BASTI. SONRASINDA YAPILAN OYLAMADA BİDEN, 306 OYLA ABD’NİN YENİ BAŞKANI OLARAK TESCİLLENDİ.

ABD’de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 4 kişinin öldüğü olaylar sonrası yeni başkanın tescili için delege oylarının sayımı devam etti. Kongre, sonuçlara iki eyalette yapılan itirazları reddetti. Trump’ın 232 oyuna karşı Biden, 306 oyla ABD’nin yeni başkanı olma unvanını tescillemiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC’de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı.

RESMEN TESCİL EDİLDİ

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan ABD Kongresi binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, 232 oya karşı 306 oyla başkanlık seçimini Biden’ın kazandığını resmen onayladı. Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

Kongre baskınına tepki yağdı

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla başlayan olaylara yönelik dünya genelinden tepki var. BM Genel Sektereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump ve destekçilerini eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Washington’daki olaylara istinaden Twitter’da yaptığı açıklamada “Demokrasiye inanıyoruz” ifadelerini kullanarak ABD demokrasisinin “gücüne” güvendiklerini belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşanan olayları kınayarak, “utanç verici görüntüler” tanımlaması yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de “seçimin sonucuna saygı gösterilmelidir” dedi.

Demokratlar Senato’da da öne geçti

ABD’nin Georgia eyaletinde Senatonun iki sandalyesi için yapılan 2. tur seçimleri, resmî olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Senato sandalyelerinden ilki için yapılan seçimde Demokrat aday Raphael Warnock oyların yüzde 50,7’sini alarak Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler’ı geride bırakmasının ardından, ikinci seçimde Demokrat Jon Ossoff oyların yüzde 50,3’ünü kazanarak Cumhuriyetçi David Perdue’a karşı ipi göğüsleyen taraf oldu.

Böylece, Cumhuriyetçiler’in sandalye sayında 50’ye 48 üstün olduğu Senatoda dengeyi sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris’in görevine başladığında “Senato Başkanı” sıfatıyla meclise girmesiyle çoğunluğu ele geçirmiş olacak.

ABD iş dünyası: “Trump’ı hemen görevden alın”

ABD’nin Exxon Mobil, Pfizer, Toyota gibi önde gelen şirketlerinin yer aldığı ve 14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Trump’ın destekçilerinin ABD Kongre binasını işgal etmesinin ardından kurumun başkanı Jay Timmons tarafından yapılan açıklamada Trump’ın iktidarını korumak için şiddeti teşvik ettiğine dikkat çekildi. Trump’a destek veren Kongre üyelerinin de anayasaya bağlılık yeminlerini ihlâl etmiş oldukları ve anarşiyi demokrasiye tercih ettikleri kaydedildi. Açıklamada ‘‘Kongre binasından tahliye edilen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kabine ile birlikte çalışarak Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesini yürürlüğe koymayı ciddî şekilde düşünmeli’’ denildi.

Donald Trump’ın hesapları bloklandı

ABD Başkanı Donald Trump’un sosyal medya hesapları bloklandı. Twitter’ın ardından Facebook da, bir dayanağı olmadan seçimin hileli olduğunu iddia etmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını geçici olarak kilitledi. Hesabı 24 saatliğine engelleyen Facebook, Trump’ın ABD Kongresi’ni işgal eden protestoculara hitaben konuştuğu ve seçimlerde hile olduğunu iddia ettiği videoyu da kaldırdı. YouTube da “seçimlerin hileli olduğunu yaymaya yönelik kuralları ihlâl ettiği” gerekçesiyle videonun platformdan kaldırıldığını açıkladı. Twitter Trump’ın seçimlerin hileli olduğunu iddia eden video paylaşmasının ardından, Trump’tan topluluk kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitlediklerini açıkladı.