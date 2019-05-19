Zulüm bugün de devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım Tatarlarının 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşadığına söyledi.

Poroşenko, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75. yılı dolayısıyla başşehir Kiev’de düzenlenen törende konuşma yaptı. Sovyet rejiminin, Mayıs 1944’te bir halkın tarihinin akışını birkaç günde değiştirdiğini belirten Poroşenko, Kırım Tatarlarının evlerine dönüşünün ise uzun yıllar ertelendiğini dile getirdi. Poroşenko, Ukrayna Parlamentosunda 2015’te Kırım Tatar sürgününün “soykırım” olarak kabul edildiğini hatırlatarak, devlet başkanlığı döneminde bunun gerçekleşmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Mevcut Rus yönetimini “Stalin’in varisi” olarak nitelendiren Poroşenko, 5 yıldır işgal altındaki Kırım Tatarlarının özgürlüklerinden mahrum olduğunu belirtti.

İnsanlar terörist olarak etiketlenme korkusuyla yaşıyor

Poroşenko, “Kırım Tatarları, 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor” dedi. Kırım Tatarlarının halen baskıdan dolayı korkuyla yaşadığını kaydeden Poroşenko, “Bugün Kırım’da siyasi ve dini zulüm altında hapiste olan 86 kişinin 60’tan fazlası Kırım Tatarı. 170 çocuk babasız kaldı. İnsanlar aşırılık yanlısı veya terörist olarak etiketlenme korkusuyla yaşıyorlar. Onların hapsedilme ya da iz bırakmadan kaybolma riskleri var” ifadelerini kullandı. Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin’in emriyle 18 Mayıs 1944’te Kırım Yarımadası’nda yaşayan Kırım Tatarları, Özbekistan, Sibirya ve Kazakistan gibi Orta Asya içlerindeki bozkırlara ve “oblast” denilen yönetim bölgelerindeki çalışma kamplarına sürülmüştü.