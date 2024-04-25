Vize ambargosu mağdur ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkanlığındaki heyet ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel, görüşmede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa’da büyük bir vize sorunu yaşadığını dile getirdi. Gazete Duvar’ın haberine göre Özel, “Türkiye’de yurttaşlarımız zımni bir vize ambargosu yaşandığını düşünüyor. Almanya, bu konuda en kötü sicile ve en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri. Sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor. Bu konuda şahsınızın inisiyatif alması gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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