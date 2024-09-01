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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

76 yaşında hafızlık belgesi aldı

01 Eylül 2024, Pazar 22:29
Çorum'un Osmancık ilçesinde 76 yaşındaki Behçet Alpagut, hafızlık belgesi aldı. Akören köyünde eşiyle yaşayan Alpagut, çocukluk yıllarından itibaren Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için köy camisinde görev yapan imamlardan destek aldı.

Hayatı boyunca Kur'an okumayı bırakmayan ve çevresindekilerin yönlendirmesiyle haziran ayında Samsun'da girdiği sınavı başarıyla tamamlayan Alpagut, Diyanet İşleri Başkanlığından "Hafızlık İcazetnamesi" almaya hak kazandı.

Programlı çalıştığı için başarılı olduğunu anlatan Alpagut, 1,5 aydır sağlığı el vermemesinden ötürü Kur'an dinleyip takip ederek tekrar yaptığını kaydetti. Alpagut "Kendi kendimi hafız sanırdım, yine de şüphem olurdu ama kurulun karşısında söylenen ayetleri, sayfaları okuduğumda bu, benim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Dünyaları verseler buna değişmem" ifadelerini kullandı.

AA

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