Can Kardeşler piknikte buluştu

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ'DE DÜZENLENEN PİKNİKLE CAN KARDEŞLER BİR ARAYA GELDİ.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

ŞANLIURFA - YENİ ASYA

Şanlıurfa Karaköprü’de bir bağ evinde düzenlenen piknik, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

HER DERS ALLAH’TAN BAHSEDER

“Her fen kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar.” konulu dersle başlayan programda, gençlerin zihinlerinde Risale-i Nur hakikatleri ile kainat manzaraları bütünleşti.

EĞLENCE VE TEFEKKÜR

Farklı yaş gruplarından çocuk ve gençleri bir araya getiren ve onların kardeşliğinin pekişmesine vesile olan piknikte hep birlikte sofralar kuruldu, yemekler yenildi. Kimileri ip atlayıp top oynadı, kimileri tablacı hükmündeki ağaçların vesilesi ile ikram-ı ilahîden faydalanıp dut topladı ve yedi. Bol eğlenceli ve tefekkürlü geçen piknik programından geriye güzel hatıralar ve fotoğraf kareleri kaldı. Bediüzzaman’ın, “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz” nidâsı, bu manevi kardeşlik ve gençlik coşkusuyla daha da anlam kazandı. Gelecek nesillerin manevî baharlara şahitlik edeceği müjdesini, bu uhuvvet manzaraları ile idrak etmiş olmanın sevincini yaşadık.