"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Arabuluculuk Sınavı yapıldı

04 Aralık 2022, Pazar 12:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) yapıldı.

Sınav, 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda düzenlendi.

Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de "Strep A" enfeksiyonu nedeniyle 6 çocuk öldü

    Endonezya'da Semeru Yanardağı sebebiyle alarm seviyesi en yüksek düzeyde!

    'Bahmut ve Soledar'daki durum en sıcak, en acı verici'

    Milletten neyi saklıyorsunuz?

    Genç Yorum Dergisi’nin Aralık 2022 sayısı çıktı: ‘Acı’lar da bir imtihan

    Arjantin, çeyrek finale yükseldi

    Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’daki yargısız infazları şiddetle kınıyoruz

    Filistin’de en kanlı yıl

    DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

    Normalleşme buharlaştı

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    37 üründen 29’unda fiyat artışı

    AKP, AB fonlarının peşinde

    FBI: TikTok casusluk için kullanılıyor

    Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

    Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

    Aile Hekimlerine kadro verilmeli

    İsveç'ten Türkiye'ye iade edilmişti: PKK'lı terörist Mahmut Tat adliyeye sevk edildi

    İsrail karıştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek genç: Zübeyir Gündüzalp
    Genel

    Milletten neyi saklıyorsunuz?
    Ahmet BATTAL

    Medyavelli tutarlılığı ve rte-re-te
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sahi “biz bu haltı niye yedik?”
    Misbah ERATİLLA

    Molla Muhammed Ali Öztürk ve Bediüzzaman
    Faruk ÇAKIR

    Kimden neyi gizliyorlar?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Sahte doktor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Bahmut ve Soledar'daki durum en sıcak, en acı verici'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.