“Çevrim içi” din derslerine yoğun ilgi

Danimarka Türk Diyanet Vakfının (DTDV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi din dersleri yoğun ilgi görüyor.

DTDV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, çevrim içi sunulan Siyer-i Nebi ve ilmihal dersleri 234 binden fazla kişiye ulaştı. Hazreti Peygamber’in (asm) hayatı ve mesajlarının anlatıldığı Siyer-i Nebi dersleri her Pazartesi yerel saatle 19.00’da, ilmihal dersleri de her Perşembe aynı saatte DTDV’nin sosyal medya hesabından canlı yayımlanıyor. Dersler, her hafta farklı bir camide din görevlilerinin anlatımıyla gerçekleşiyor. Derslerde din görevlileri tarafından izleyicilere sorular yöneltiliyor ve doğru cevaplayanlara hediye veriliyor. Programlar sayesinde salgın sebebiyle camiden uzak kalan cemaatin cami hasreti bir nebze dindirilmiş oluyor. Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri sebebiyle camilerde Cuma namazları kılınmazken sosyal aktiviteler de ertelendi. Nüfusu 5,8 milyon olan Danimarka’da yaklaşık 350 bin Müslüman yaşıyor. DTDV, 70 bin civarında Türk nüfusun bulunduğu ülkede 29 cami ile en büyük İslâmî kuruluş olarak hizmet veriyor.