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Diplomalı işsizler çığ gibi büyüyor

03 Ocak 2024, Çarşamba 22:27
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışın anormal boyutlara ulaştığını söyledi.

M. YASİN AYDIN - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki anormal artışın nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Ülkemizde işsizlik oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken Gürer, aynı şekilde üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışın da dikkat çekici boyutlara ulaştığını, toplum işsiz nüfusun üçte birinin üniversite mezunlarından oluştuğunu ifade etti. AKP iktidarının eğitim politikalarına yaz boz tahtasına çevirdiğini belirten Gürer, bunun sonucu olarak, üniversite mezunu işsizliğin de bir çığ gibi büyüdüğünü ve bu durumun ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olarak belirlendiğini ifade etti. Siyasi iktidarın izlediği eğitim ve ekonomi politikalarının etkisiyle ortaya çıkan bu sorunun diplomalı bireylerin istihdam olanaklarının kısıtlanmasına neden olduğuna işaret eden Gürer, “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, tek bir kişinin geniş yetkilere sahip olmasını beraberinde getirirken, bu kişinin benimsediği politikaların eksiklerinin tartışılabilirliğinin zorluğu, eğitim politikalarının tek bir karar alıcı tarafından belirlenmesine yol açmış ve bu durum üniversite mezunu gençlerin işsizlik sorununu derinleştirmiştir” dedi. 

Köklü değişiklik şart

Üniversite sayısındaki artışın, mezun sayısının hızla çoğalmasına neden olduğunu, istihdam imkanlarının aynı oranda genişlememesi sonucunda üniversite mezunu işsizlerin, toplam işsiz nüfusun üçte birini oluşturduğu anlatan Gürer, “Üniversite mezunu işsizliği, çözülmesi gereken kritik bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için, eğitim ve istihdam sistemindeki temel sorunların ele alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Gürer, üniversite mezunu işsizliğinin artışında çeşitli faktörler etkili olsa da iktidarın izlediği eğitim politikalarının bu sorunu derinleştirdiğini ifade etti. 

KALİTESİZ EĞİTİM ETKİLİYOR

Gürer, “Nitelik yerine nicelik odaklı politikaların benimsenmesi, üniversitelerin kontenjanlarının artmasına rağmen eğitim kalitesinin yeterince yükselmemesiyle sonuçlanmıştır. Eğitim sisteminin niteliğini artırmaya yönelik adımlar atılmadığı sürece, üniversite mezunu işsizliği devam edecektir. Bu da Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.  Üniversite mezunu işsizliğin hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğuna da değinen Gürer, bu sorunun çözümü için, eğitim sisteminde köklü değişiklikler, staj ve deneyim fırsatlarının artırılması, iş dünyası ile üniversiteler arasında daha etkili bir iletişim kurulması gibi kapsamlı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

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