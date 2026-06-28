Yol tarifi

Kitap Köşesi

Vız vız ormanda dolaşırken bir ıstakoz gördü. Istakoz denize giderken yolunu kaybetmişti. Vız vız ne olduğunu sorunca ıstakoz mecburen anlattı. Deniz kıyısında uyuyakalan ıstakoz uyandığında kendini tabakta bulduğunu söyledi. Bir adam onu pişirmek için tam kaynar suya atacakken ıstakoz kancasını adamın burnuna takıp kaçtı. Vız vız hemen denizi tarif etti. Istakoz yolu tarif ettiği için Vız vıza teşekkür etti. Vız vız da “Bir şey değil. Geçmiş olsun.” dedi.

Benim de böyle bir hatıram var. Biz Yalova’daki dipsiz göle gitmiştik. Orayı gezdikten sonra tam yaylaya gidecekken bir arabadaki amca babama nasıl şelaleye gidebileceğini sordu. Babam yanlış yere geldiğini ve geriye dönerek yaklaşık 2 kilometre aşağıya gitmesi gerektiğini söyledi. Arabadaki amca çok teşekkür ederek tarif edilen yere gitti. Sizin de yol tarif etmekle ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?