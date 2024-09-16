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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Okul ihtiyaçlarını veliler karşılıyor

16 Eylül 2024, Pazartesi 13:25
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kayıt parası alınması asla ve kat’a mümkün değil.” dediği devlet okullarında “bağış” adı altında istenen kayıt paraları 100 bin liraya dayandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 9 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılı açılışını yaparken, “Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Asla ve kat’a kayıt parası, kayıt ücreti ya da sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili ilgili olarak okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değil. Diğerleri ile ilgili alanlar varsa da gereğini biz zaten yapıyoruz.” demişti.

Velilerin ödediği tutarlar ise durumun hiç de Bakan Tekin’in dediği gibi olmadığını gözler önüne serdi. Okul idarelerinin resmi evrakla aldıkları ödeme işlemleri eğitim sisteminin yeni normali oldu. Eski Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı ve KARAR yazarı Uğur Emek, MEB’in bütçesinin yetersiz olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Var olan devlet yollarının yanına otoyol yapıyorlar. Türkiye bu kadar zengin değil. Bu bir öncelik, tercih meselesi. Türkiye OECD ülkeleri arasında ilköğretime ayırdığı bütçeyle sondan üçüncü. Türkiye’den sonra Romanya ve Meksika geliyor. Liselere ayrılan bütçede ise sondan ikinci. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi artırılmalı. Alınan bağışlardan belli bu. Okullarda kırtasiye ödemesini veliler yapıyor. Ben de kayıtta bağış yaptım, okula kırtasiye desteği de sağladık.”

Veli desteğiyle dönüyor

Veliler ücretsiz eğitim hakkı olduğunu hatırlatarak neden devlet okuluna “bağış” yapmak zorunda olduklarını sorduklarında, temizlik görevlilerinin maaşları, tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemelerinin buradan karşılandığı cevabını alıyor. Zaten velilerden istenen yalnızca kayıt parası da değil. Para alınmayan durumlarda fotokopi kağıdı, şeffaf dosya, posta pulu gibi okul ihtiyaçları velilerden talep ediliyor. Konuyla ilgili KARAR’a konuşan bir eğitimci, “Milli eğitimin verdiği bütçenin okulları geçindirecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Okullar fazladan eleman çalıştırıyor. Onların maaşlarının ödenmesi gerekiyor. Özellikle temizlik konusunda çok gider var. Okulların biraz da veli desteğiyle dönmesi gerekiyor ama 100 bin lira gibi bir talep çok uçuk.” dedi. Türk Eğitim-Sen’in 71 il valiliğinden aldığı verilere göre 2023 yılı itibarıyla MEB’e bağlı kurumlarda 66 bin 780 ücretli öğretmen çalışıyor. Bu yıl da yeni ücretli öğretmenler görevlerine başladı ancak söz verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hâlâ yapılmadı. Ücretli öğretmenlikte maaşlar, haftalık ders saati üzerinden belirleniyor.

Haber Merkezi

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