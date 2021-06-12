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13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

'Okulları açık tutma eğilimi var'

12 Haziran 2021, Cumartesi 20:17
Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, “‘Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.’ diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil, bunu çok iddialı söylüyorum.” dedi.

Selçuk, “Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi” bahçesinde Tvnet kanalı canlı yayınında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Masal evlerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Selçuk, “İstiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinleyecek. Kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olacak.” ifadelerini kullandı.  Selçuk, 300 bin civarında öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi ve sertifikası verdiklerini söyledi.      

LGS merkezi sınavına yönelik iddialara değinen Selçuk, şöyle konuştu: “Türkiye’de bu sınava çocuk bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz. Öğretmenler canlı derslerinde aynı konuyu tekrar anlatıyor. Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkânı var. ‘Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.’ diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı söylüyorum.” 

“Biz de ilk 5’in içindeyiz” 

Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Selçuk “Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5’in içindeyiz.” dedi.  Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını belirterek, “EBA’nın dünyada birinci olması durup dururken olmadı. Çok ciddî bir altyapı çalışması yapıldı. Bununla ilgili dünyaya baktığımızda dersler bazında yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 ülke var” diye konuştu.      

Öğretmen atamaları

Selçuk, ek öğretmen ataması beklentilerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlerin 3’te 2’sinden fazlası bu dönemde atandı. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor.“

AA

Etiketler: okul, açık, eğilim
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