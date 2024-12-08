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Serbest kıyafet kalkıyor, forma geliyor

08 Aralık 2024, Pazar 01:13
MEB’in yeni yönetmeliğe göre; belirlenen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek, velilere malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda öğrencilerin giyeceği kıyafetlerle ilgili yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, serbest kıyafet uygulamasına son verilirken, ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetlerinin özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenmesi kararlaştırıldı. Yeni yönetmeliğe göre; belirlenen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek, velilere malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

MEB’in getirdiği yeni kılık kıyafet yönetmeliği, 2025-2026 öğretim yılında yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, 2022’de getirilen serbest kıyafet uygulamasına son verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek, velilere malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek

Daha önce uygulanan “tek tip kıyafet” uygulamasının rant kapısına dönüşmesi, velileri bezdirmişti. Özellikle büyük şehirlerdeki birçok okulun giysilerini tek bir firma satıyordu. Forma alacak veliler, tekelleşmeye sebep olan sistemle alternatif bulamıyordu. Kıyafetlerin armalı olması sebebiyle fırsatçılar, normal fiyatı 250 TL olan bir tişörtü 1.000 TL’ye satıyordu. T24’dekihabere göre okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, ayrıca belli bir yerden kıyafet alınmasına ilişkin yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

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