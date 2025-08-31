Nevşehir’de can kardeşlerin iman neşesi

Faaliyet Köşesi

Nevşehir’de can kardeşlerimiz Risale-i Nur okuma programı için bir araya gelerek, iman dersleri, ilmihal, tefekkür ve sohbetlerin yanı sıra faaliyetlerle dolu neşeli günler geçirdi.

Selamünaleyküm sevgili can kardeşlerim. Nevşehir'de Risale-i Nur okuma programımızı tamamladık. 12 tane Nur kardeşleriniz ile beraber verimli ve eğlenceli zamanlar geçirdik. Her gün Risale-i Nur derslerimiz, ilmihal dersimiz, etkinlikler, oyunlar, ikramlar derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Tefekkür dolu iman derslerimizde çiçeklerin yaratılışını düşünüp inceledikten sonra, kozalakları boyayarak renkli çiçeklere benzettik.

Programımız salavatlar ile taçlandı

Son gün Çicekçi Camii'nde ögle namazımızı kılıp Rabiülevvel ayı, yani Peygamberimiz in (asm) doğduğu ayın önemi ile ilgili hikâye okuduk. Peygamberimiz (asm) bu ayda doğmuş. Biz de O'na bol bol salavat getirmeyi alışkanlık hâline getirmek için salavat ile ilgili bir etkinlik yaptık. Sizlerle fotoğraflarını paylaşıyorum.

Biliyor musunuz, salavat demek, Peygamber Efendimize (asm) selam göndermek demektir. Biz “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” dediğimizde, Allah’a şöyle dua etmiş oluyoruz: “Ya Rabbi! Peygamberimize rahmet et, onu yücelt, biz de O’nun yolundan gidelim.” Salavat söylemek çok kolay ama çok değerli bir ibadettir. Çünkü salavat getirdiğimizde, Peygamber Efendimiz (asm) bizi duyuyor ve bize selamla karşılık veriyor.

Melekler de bizim için dua ediyor. Kalbimiz Peygamber Efendimize (asm) daha çok sevgi ile doluyor. Yani salavat bir sevgi cümlesidir. Ne kadar çok söylersek sevgili Peygamberimizi sevip hatırladığımızı ona söylemiş oluyoruz. Bu salavatlarımız ahirette Peygamber Efendimiz’in şefaatine vesile olacak inşallah.

