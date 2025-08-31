"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Nevşehir’de can kardeşlerin iman neşesi

Hediye Ballıkaya
31 Ağustos 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Nevşehir’de can kardeşlerimiz Risale-i Nur okuma programı için bir araya gelerek, iman dersleri, ilmihal, tefekkür ve sohbetlerin yanı sıra faaliyetlerle dolu neşeli günler geçirdi.

Selamünaleyküm sevgili can kardeşlerim. Nevşehir'de Risale-i Nur okuma programımızı tamamladık. 12 tane Nur kardeşleriniz ile beraber verimli ve eğlenceli zamanlar geçirdik. Her gün Risale-i Nur derslerimiz, ilmihal dersimiz, etkinlikler, oyunlar, ikramlar derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Tefekkür dolu iman derslerimizde çiçeklerin yaratılışını düşünüp inceledikten sonra, kozalakları boyayarak renkli çiçeklere benzettik. 

Programımız salavatlar ile taçlandı

Son gün Çicekçi Camii'nde ögle namazımızı kılıp Rabiülevvel ayı, yani Peygamberimiz in (asm) doğduğu ayın önemi ile ilgili hikâye okuduk. Peygamberimiz (asm) bu ayda doğmuş. Biz de O'na bol bol salavat getirmeyi alışkanlık hâline getirmek için salavat ile ilgili bir etkinlik yaptık. Sizlerle fotoğraflarını paylaşıyorum. 

Biliyor musunuz, salavat demek, Peygamber Efendimize (asm) selam göndermek demektir. Biz “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” dediğimizde, Allah’a şöyle dua etmiş oluyoruz: “Ya Rabbi! Peygamberimize rahmet et, onu yücelt, biz de O’nun yolundan gidelim.” Salavat söylemek çok kolay ama çok değerli bir ibadettir. Çünkü salavat getirdiğimizde, Peygamber Efendimiz (asm) bizi duyuyor ve bize selamla karşılık veriyor. 

Melekler de bizim için dua ediyor. Kalbimiz Peygamber Efendimize (asm) daha çok sevgi ile doluyor. Yani salavat bir sevgi cümlesidir. Ne kadar çok söylersek sevgili Peygamberimizi sevip hatırladığımızı ona söylemiş oluyoruz. Bu salavatlarımız ahirette Peygamber Efendimiz’in şefaatine vesile olacak inşallah.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat
    Genel

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu
    Genel

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza
    Genel

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.