Can kardeşlerden Fırat kenarında piknik

Dolu dolu bir yaz geçiren can kardeşler yaz okuma programını Fırat kenarında yapılan piknikle taçlandırdı.

Şanlıurfa-Birecik’te Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından can kardeşler için yaz döneminde yaklaşık 2 aylık okuma programı düzenlendi. Okuma programında Kur’ân-ı Kerîm, siyer, hadis-i Şerif ve Risale-i Nur dersleri verildi. Okuma program sonrası can kardeşler Fırat kenarında ablaları ile birlikte piknik yaptı. Çocuklar programdan çok istifade ettiklerini, piknikten de mutlu olduklarını, bu tür etkinliklerin devamlı yapılmasını dile getirdiler. Can kardeşler programa anneleri ve Yeni Asya hanım okuyucusu ablalar ile birlikte iştirak ettiler. Program sonunda Can Kardeşlere çeşitli hediyeler de verildi. Birecik - Yeni Asya

