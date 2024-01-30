10 bin yolcu taşıyor - 2 milyar dolara mal olan dev gemi ilk seferine çıktı

360 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferi için demir aldı. Karayiplerde 7 gün sürecek ilk seferinde dev gemi, yolcularına iyi bir gezi vaat ediyor. Dünyanın en büyük yolcu gemisi “Denizlerin İkonu” Amerikanın Miami kentinden ilk yolculuğuna çıktı.

Gemi, Titanik’ten 5 kat daha büyük, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden uzun. Finlandiya’da 900 günde inşa edilen dev gemi, yaklaşık 10 bin yolcu ve mürettebat taşıma kapasitesine sahip. Uzun yolculuklar sırasında güvertede kimsenin sıkılmaması içinse her şey düşünülmüş. Gemide 7 yüzme havuzu, bir yapay göl, 6 su kaydırağı, dönme dolap, 40’tan fazla restoran var. 2 milyar dolara mal olan dev gemi, ilk seyahati öncesinde çevre tartışmalarının da merkezindeydi. (ntv.com.tr)

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