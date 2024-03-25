Açlık sınırı 20 bin lirayı geçti

Gıda fiyatlarında yaşanan önlenemez yükseliş açlık sınırını Mart’ta bir önceki aya göre 1.125 lira daha artırarak 20 bin 98 liraya kadar çıkardı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun 2024 yılı mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin 98 liraya kadar çıkarken, yoksulluk sınırı 57 bin lirayı geçti. Mart ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5,9, yoksulluk sınırı ise yüzde 11 oranında arttı. Açlık sınırı mart ayında bir önceki aya göre bin 125 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 3 bin 780 liralık artışta 37 bin 182 liraya kadar çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 4 bin 905 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 9 bin 207 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 18 bin 524 lira ve yoksulluk sınırı ise 27 bin 731 liralık artış kaydetti.

Yoksulluk sınırında büyük artış

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Mart’ta 37 bin 182 liraya kadar yükseldi. Dört kişilik ailenin giyim ve ayakkabı harcamaları mart ayında bin 663 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 8 bin 466 liraya yükseldi. Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 6 bin 828 lira artış gözlendi. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mart ayında 4 bin 905 lira daha artarak 57 bin 280 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk üç ayındaki artış ise 10 bin 443 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 27 bin 731 lira olarak gerçekleşti.

ANKARA - MEHMET KARA