Açlık sınırı asgarî ücreti 2623 lira geçti

Türk-İş ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye yükselerek asgari ücreti geçti.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Türk-İş ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonu 80,12

Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu. On bir aylık değişim oranı ise % 72,50 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı % 80,12 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise % 86,42 olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Kasım 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu: Süt, yoğurt, peynir grubunda; Süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 TL’den satılıyor. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta; Et fiyatlarında geçen aya göre ciddi bir değişiklik görünmüyor; marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 331 TL’den, dana kuşbaşı ise ortalama 356 TL’den reyonlardaki yerini aldı.

Tahıl fiyatları da arttı

Tavuk fiyatları kasım ayında kg fiyatı ortalama 69 TL ile marketlerde yer alırken, yumurtanın tanesi ortalama 3,77 TL’den satılarak geçen aya göre bir miktar düştü. Geçen ayda olduğu gibi bu ay da hamsi tezgahlarda kg fiyatı 100 TL’den satılmaya devam ediyor. Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde balık çeşitliliğinin artması sebebiyle tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 172 TL’den satıldı. Kuru baklagillerin tamamında artış yaşandı. Bu grupta en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi. Kasım ayında nohut fiyatları marketlerde ortalama kg fiyatı 85 TL’den yerini aldı.