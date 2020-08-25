Altın rezervi artıyor, tek alıcı Merkez Bankası

ALTIN MADENCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI HASAN YÜCEL, TÜRKİYE’DE ALTIN ÜRETİMİNİN BU YIL YÜZDE 16 ARTIŞLA 44 TONA YÜKSELMESİNİ VE TÜMÜNÜ MERKEZ BANKASI’NIN ALMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Altın fiyatları bu yıl salgınla birlikte rekor kırarken, yurt içindeki altın üretimi de artıyor. Bloomberg’ün haberine göre Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye’de altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini ve tümünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) almasını beklediklerini söyledi. TCMB, Ocak-Haziran döneminde 170 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. TCMB’nin altın rezervi artarken döviz rezervi ise azalıyor. Yerli üreticinin ürettiği altının tek alıcısının Merkez Bankası olduğu Türkiye’de altın üretiminin rekora gittiğini bildirildi. Ajansa göre döviz kurunun hızla artması ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle altına olan ilgi arttı. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Türkiye’deki şirketlerin bu yıl 44 ton külçe altın üreteceğini söyledi. Hasan Yücel son 25 yılda altın talebinin 160 ton olduğuna, sadece bu yılki talebin ise yaklaşık 150 ton olduğuna dikkat çekti. Yücel, 2017’de yapılan değişiklikle Türkiye’de yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alma hakkının öncelikle Merkez Bankası’nda olduğunu belirtti: “Düzenleme değişikliğiyle birlikte TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) bizim tek alıcımız haline geldi. Bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı.”