Araç almak lüks oldu

Çip krizi, döviz kuru artışı ve Rusya-Ukrayna savaşı sıfır ile ikinci el otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Alıcılar, araç satın almanın artık lüks haline geldiğini söylüyor. gazeteduvar’ın haberine göre, sıfır araç fiyatlarına son 1 ayda yüzde 5 zam geldi. Bu durum, ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi. İkinci el araçlara 3 ayda yüzde 8 zam yapıldı. Sektör temsilcileri ve ikinci el araç satıcıları fiyatların artacağı uyarısında bulunuyor. Alıcılar ise pahalı bir araç aldıktan sonra pahalı yakıt sorununun araç kullanmada büyük bir engel oluşturduğunu, bu nedenle araç satın alırken iki kere düşündüklerini ifade ediyor.

18 BİN LİRA OLAN ARAÇ 76 BİN OLDU

Rami Oto Pazarı’na araç almak için gelen İskender Can, araç almanın artık lüks olduğunu ifade etti. Bir markayı işaret eden Can, “Ben bu aracı önceden 18 bin liraya alırdım. Şu anda 76 bin lira yazılmış. O da taksi çıkması. Normal, temiz bir araba olsaydı 120 bin lira yazardı. Maaşlar da yetmiyor artık, hayat da pahalı. İşçi binmesin arabaya diyorlar. Her şey lükse girdi. Bu durumda nasıl araba alalım?” diye konuştu.

