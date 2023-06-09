Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi

Dolar kurunun seçimlerin ardından 10 gün içerisinde 23 lirayı geçmesiyle birlikte asgari ücret de yaklaşık olarak 425 dolardan 365 dolara geriledi.

Bu da asgari ücretlinin gelirinin yılbaşından beri 89, son 10 günde ise yaklaşık 60 dolar erimesine neden oldu. gazeteduvar’ın haberine göre, yıl başında 8 bin 506 lira olarak belirlenen ve yaklaşık 454 dolara karşılık gelen asgari ücret, dolar kurundaki artışın ardından erimeye başladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşında belirlenen tutar için ‘cumhuriyet tarihinin dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti’ tanımlamasını yapmıştı. Ancak seçimlerin ardından dolar kurunda yükseliş engellenemedi. 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde asgari ücret 425 dolar seviyesindeydi. Dolar kurunun seçimlerin ardından 10 gün içerisinde 23 lirayı geçmesiyle birlikte asgari ücret de yaklaşık olarak 365 dolara geriledi. Bu da asgari ücretlinin gelirinin yılbaşından beri 89, son 10 günde ise yaklaşık 60 dolar erimesine neden oldu. Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacağı açıklanan zamla ilgili verdiği demeçte, “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi