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26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Bayram indirimlerine kanmayın'

26 Haziran 2021, Cumartesi 15:18
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmalar sahte indirim kampanyalarına şimdiden başladı. Vatandaşın bu sahte indirimlere kanmaması istendi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarının bu yıl da başladığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemiden dolayı uzun süre evde olan vatandaşlarımızın normalleşme süreciyle birlikte yeniden dışarı çıkmasını ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmalar sahte indirim kampanyalarına şimdiden başladı. Bayramları ve özel günleri fırsat bilen bu firmalar tarafından önce ürünlerin fiyatı şişiriliyor sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bayram arefesinde bu sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı” dedi. 

BAYRAM ÖNCESİ GEREKSİZ ALIŞ VERİŞLE KREDİ KARTINA YÜKLENMEYİN 

Kurban Bayramı arefesinde gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlarımız yüzde 70’e varan indirim, bir alana bir bedava, ikinci ürüne yüzde 50 indirim gibi kampanyalara aldanmamalı. Özellikle AVM’lerdeki tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, teknolojik ürünler, elektronik ve beyaz eşyadaki indirim kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Bayram arefesinde gereksiz yere alış veriş yapıp kredi kartlarına yüklenilmemeli. Özellikle pandemi döneminde ödenemeyen kredi kartı borçları biriktiği zaman ödemek zorlaşıyor” diye konuştu. 

HER ÖZEL GÜNDE RASTGELE İNDİRİM YAPILMASI DOĞRU DEĞİL 

Öte yandan indirim sezonunun yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılması ve bunun kurala bağlanması gerektiğini, her özel günde indirim yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Palandöken şunları söyledi: “Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılması tüketicinin de firmalara olan güvenini sarsıyor.” 

Etiketler: bayram, indirim
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