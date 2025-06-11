Benzine zam geliyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda yeniden 67 dolar seviyesine yükselmesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini beraberinde getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa Cuma gününden geçerli olmak üzere 1 TL zam bekleniyor” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi

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