KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı

Ekonomist Kerim Rota, okul yemeği politikası için dikkat çeken bir maliyet–fayda karşılaştırması yaptı.

Bir aldatmanın daha sonu geldi

KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar Rota, “KKM’nin Merkez Bankası’na maliyeti 60 milyar dolar. Alınmayan opsiyon primleriyle birlikte bu tutar 75 milyar dolara çıkıyor. Türkiye’nin risk primlerindeki artışın yol açtığı faiz maliyetini de eklediğinizde toplam fatura 200 milyar doların üzerinde. Buna karşılık, Türkiye’deki 10 milyon öğrenciye bir öğün okul yemeği vermenin maliyeti yılda sadece 2–3 milyar dolar. Bu bir harcama değil, yatırım. Okul yemeğine yapılan yatırım 7 katıyla geri dönüyor; bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir veri” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 329

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.