Ekonomik kriz her alana yayıldı

Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, et ve sütte yaşanan sorunların hayvancılık politikalarından kaynaklandığını belirterek, hayvancılık sektörü ile ilgili verilerin sağlıklı olmadığını ve farklı kurumlarda rakamsal farkların hayvan varlığı konusunda dahi eşit olmadığına dikkat çekti.

Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığının vekalet yoluyla kurban kesim fiyatının 2020 yılında bir koyun için 975 lira olduğunu ve geçen 4 yıllık süreçte bu fiyata bir kilo pirzola dahi alınamadığını vurguladı. Gürer, “Ülkemizdeki ekonomik krizin etkileri çok farklı alanlarda görülüyor. Bunun yanında et ve sütteki sorunlarla hemen hemen her gün gündem oluşturuyor. Ve et ve süt ile ilgili sorunların artması ve yönetilemez hale gelmesi siyasi iktidarın bu konudaki vurdumduymazlığı ile ilgilidir” diye konuştu. Gürer, şunları söyledi: “2020’den 2024’e, 4 yılda koyun fiyatına vatandaşlardan bir kilo et alabilir hale gelmişse, burada uygulanan politikaların yanlışlığı açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Onun için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bu konuda oturup çalışmalı.”

İstanbul - Seyhan Şentürk