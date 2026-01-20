"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

20 Ocak 2026, Salı 06:51
Geleneksel üretim gücü ve yüz binlerce ailenin geçim kaynağı olan tekstil sektörü, 2026 yılına ağır bir bilanço ile girdi. Yüksek enflasyonun tetiklediği üretim maliyetleri ve baskılanan döviz kuru karşısında rekabet gücünü kaybeden sektörde, alarm zilleri çalıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hazır giyim ihracatı 2025’te %6,3 düşüşle 16,8 milyar dolara gerilerken, pazar payındaki kayıp stratejik bir krize dönüştü. DW Türkçe’nin haberine göre, sektörün dünya pazarındaki ağırlığı, son 35 yıldır ilk kez kritik eşik olan %3’ün altına indi. Avrupa Birliği (AB) pazarında ise 30 yıllık kazanımlar eriyerek pazar payı %5’in altına düştü. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, beklemeye tahammüllerinin kalmadığını belirterek; istihdam desteğinin 6 bin liraya, döviz dönüşüm desteğinin ise %10’a çıkarılmasını talep ediyor.

