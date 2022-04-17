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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Esnaf diye bir şey kalmadı

17 Nisan 2022, Pazar 21:00
Satışların azaldığını söyleyen Siirtli tatlıcılar, “Esnaf bitmiş. Şu anda siftah bile yapmıyorsun. Bu gidişle en fazla iki ay sonra bütün esnaf kapatacak. Esnaf diye bir şey kalmamış yani” dedi.

Siirtli tatlıcılar satışların son zamanlarda yüzde 60’a varan şekilde azaldığını belirterek art arda gelen zamlar sonucu kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Tatlıcılardan Mehmet Kılıçaslan, şunları söyledi: “Şu anda şekerin torbası 800 liradır. Şu anda esnaf bitmiş. Her gün her şeye zam geliyor. Unudur, şekeridir, yağıdır, yumurtasıdır, elektriğidir, BAĞ-KUR’udur, sigortasıdır; esnaf bitmiş. Şu anda siftah bile yapmıyorsun. Bu dükkan ramazandan önce 7-8 bin lira iş yapıyordu, şu anda ramazanda 50 lira bir iş yapıyor, yapmıyor. Esnaf diye bir şey kalmamış ki yani. Hepimiz kapatacağız. Bu gidişle en fazla iki ay sonra bütün esnaf kapatıyor. SSK 920 liraydı, bin 650; gelecek ay asgari ücret 5 bin olduğu zaman 2 bin 100 oluyor. Buranın elektriği 3 bin-4 bin liraydı, şu an 7-8 bin lira geliyor. Şu an Türkiye’de bir esnaf dese ‘beni kurtarıyor’, yalan atıyor. Kafa kafaya giden adam süperdir. Esnaflık diye bir şey Türkiye’de kalmamış ki gerçekten.”

 

GEÇEN AY 10 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Esnaf ve Sicili Gazetesi verilerine göre; 2022 Mart ayında yaşanan toplam iflas sayısı, son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak kayıtlara geçti. 2018 yılı mart ayında toplam iflas sayısı 9 bin 599 iken yine Mart 2021 de toplam iflas sayısı 9 bin 310 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz ay 10 bin 226 esnafın kepenk kapatması, son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak dikkat çekti. Ayrıca bu yılın ilk üç ayındaki iflaslarla beraber, son 15 ayda iflas eden esnaf sayısı ise 131 bin 110’a yükseldi” dedi. Ağbaba, şunları kaydetti: Özellikle artan girdi maliyetleri ve yüksek faturalar, esnafın her geçen gün iflas etmesine neden olmaktadır. Her ay bir önceki aya göre artan iflaslar, iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığını gözler önüne serdi. Esnaf ve Sicili Gazetesi verilerine göre; 2022 Mart ayında yaşanan toplam iflas sayısı, son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak kayıtlara geçti.

Siirt/Ankara - anka

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