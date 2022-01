Et tüketiminde fakiriz!

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ülkemizde kişi başına kırmızı et tüketiminin 12-13 kilo olduğunu belirterek, “Komşumuz AB ülkelerinde bu rakam 40 kilo. Biz et tüketiminde yoksul değil, fakiriz” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) alt komisyonunda Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı hesaplarının denetim toplantısında konuşan Sarıbal, uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle ülke insanının sağlıklı ve dengeli beslenemediğini söyledi. “İnsanların yeterli gıdaya, yeterli kırmızı ete, yeterli hayvansal proteine ulaşması görevi ve sorumluluğu iktidar ve onun kurumlarındadır” diye konuştu.

Pazartesi günü ete zam bekleniyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Pazartesi günü ete zam bekleniyor, ama biz olmasını istemiyoruz” dedi. “Et şu an en ucuz gıda maddesidir” diyen Yardımcı ayrıca, zincir marketlerde et satışına da yasak getirilmesini talep etti. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ülke genelindeki tüm ürünlere iki üç kat fiyat artışı yaşandığını, eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kâr koymaları gerektiğini belirterek, “Et şu an en ucuz gıda maddesidir. Kıyma 100, kuşbaşı 110-120 TL civarında. Fiyatlar yerinde durur mu önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide maliyetler artıyor” dedi.